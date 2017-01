Bob Odenkirk nel trailer di Girlfriend's Day, nuovo film targato Netflix

Bob Odenkirk è il protagonista del nuovo film di Netflix intitolato Girlfriend's Day.

Il regista del progetto è Michael Paul Stephenson e la trama ruota intorno a Ray Wentworth (Odenkirk), un esperto che lavora come autore di biglietti di auguri. L'uomo sta cercando di ritrovare i sentimenti che l'avevano reso il migliore nel suo lavoro per ideare la creazione perfetta per una nuova festività, ma viene coinvolto in un eventi complicati che comprendono anche un omicidio.

Fanno parte del cast della commedia, in arrivo online il 14 febbraio, anche Amber Tamblyn, Natasha Lyonne, Ed Begley Jr., Stacy Keach, Rich Sommer, June Diane Raphael, Andy Richter, Stephanie Courtney, Toby Huss, Stephen Michael Quezada, Derek Waters, ed Echo Kellum.

Ecco il trailer:

