Blond Ambition: Paris Jackson sarà Madonna nel biopic?

Nonostante l'opposizione netta di Madonna, sembra che il biopic sulla sua vita si farà e adesso ci sarebbe un nome importante in lizza per il ruolo dell'icona pop. Si tratta di Paris Jackson, figlia del re del pop Michael Jackson.

La diciannovenne attrice in erba sarebbe stata dai produttori di Blond Ambition i quali stanno cercando un'interprete che Madonna possa approvare.

Una fonte ha dichiarato al Sunday Mirror: "Madonna non è favorevole al film, ma i produttori sperano di ingaggiare qualcuno che lei amerà. Al momento sono in trattative con Paris. Se accetta sarà un grosso colpo per i produttori visto che Madonna apprezza Paris."

In risposta alla notizia del progetto del biopic, Madonna aveva postato una foto su Instagram scrivendo: "Nessuno sa quello che so e quello che ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque altro ci provi è un ciarlatano e uno sciocco che tenta gratificazione immediata senza fare il lavoro. Questo è un male della nostra società."

Universal ha acquisito la sceneggiatura di Blond Ambition firmata da Elyse Hollander che racconta l'ascesa della popstar , gli sforzi per realizzare il primo disco e la lotta per emergere nell'industria discografica degli anni '80. Il biopic sarà prodotto da Michael De Luca, produttore del franchise erotico delle Cinquanta sfumature.

