Blaze: nel cast del film di Ethan Hawke anche Richard Linklater

Il cast del film Blaze, scritto e diretto da Ethan Hawke, si è arricchito con la presenza nel cast di Sam Rockwell, Steve Zahn, Wyatt Russell, Kris Kristofferson e Richard Linklater.

Il lungometraggio racconterà la storia del cantautore Blaze Foley Il progetto è un adattamento di Living In The Woods In A Tree e la sceneggiatura è stata scritta dall'attore e regista insieme all'autrice Sybil Rosen, la donna amata dall'artista.

Il ruolo principale è stato affidato all'esordiente Ben Dickey e la produzione avverrà in Louisiana e Mississippi.

Foley è una leggenda del movimento Texas Outlaw Music ed era nato in una casa costruita su un albero, venendo poi ucciso nel salotto di Concho January a causa di un colpo di arma da fuoco sparato dal figlio dell'amico.

