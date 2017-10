Blake Lively taglia via il marito Ryan Reynolds dalla foto con Ryan Gosling

La vendetta è un piatto che va servito freddo.

Ieri Blake Lively ha deciso di celebrare il compleanno del marito Ryan Reynolds - che ha compiuto 41 anni - facendogli gli auguri con un post su Instagram. L'attrice scrive al marito "Happy Birthday, baby" postando una foto di Reynolds insieme a Ryan Gosling in cui però la figura dell'attore viene tagliata a metà.

Blake Lively ha deciso di vendicarsi restituendo la stessa moneta al marito, che ad agosto aveva tagliato la foto della moglie in un post di auguri.

Nonostante il trattamento riservatogli dalla sua dolce metà, Ryan Reynolds non ha perso il buon umore e ha celebrato il proprio compleanno con un post scherzoso sulle figlie, James e Inez: "Le mie figlie hanno cercato di farmi una sorpresa per il mio compleanno questa mattina. Le ho sentite mentre parlavano di cominciare una nuova esistenza da qualche altra parte".

My kids tried to surprise me for my birthday this morning. I totally heard them coming and snuck out to start a new life somewhere else.