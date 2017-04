Blake Lively reagisce a una domanda sulla moda: "La faresti a un uomo?"

Blake Lively non ha particolarmente apprezzato una domanda legata alle sue scelte in campo di moda che le è stata rivolta sul red carpet dell'evento New York Power of Women organizzato da Variety.

La star, in un video apparso su Twitter, è apparsa visibilmente sorpresa e un po' infastidita rispondendo: "Seriamente? Chieresti a un uomo la stessa domanda?".

Blake ha sottolineato che si dovrebbe essere più consapevoli e permettere alle donne di avere più potere, concludendo. "Quindi puoi farmi un'altra domanda".

Blake è stata premiata, per il suo impegno sociale e le attività benefiche, insieme a Jessica Chastain, Audra McDonald, Gayle King, Chelsea Clinton e Shari Redstone.

Blake Lively popping off after someone asked her about fashion at #PowerOfWomen - "Are we really doing this? Would you ask a man that?" pic.twitter.com/iPftkPfoeF