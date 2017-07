Blake Lively nel thriller The Rhythm Section, dai produttori di 007

A fine anno prenderà il via la produzione di The Rhythm Section, thriller spionistico al femminile prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, storici produttori della saga di James Bond. Protagonista della pellicola sarà la bionda Blake Lively.

The Rhythm Section è un adattamento contemporaneo della serie di romanzi dell'inglese Mark Burnell dedicati al personaggio di Stephanie Patrick. Stephanie Patrick (Blake Lively) procede a grandi passi verso l'autodistruzione dopo la morte della sua famiglia in un incidente aereo, aereo su cui avrebbe dovuto essere anche lei. Dopo aver scoperto che il volo è stato sabotato, la donna decide di trovare catturare i colpevoli assumendo l'identità di un'assassina. La nuova e letale Stephanie Patrick è in missione per colmare i vuoti e ricostruire il puzzle.

Di recente Blake Lively ha recitato nell'hit mondiale Paradise Beach - Dentro l'incubo ed è apparsa in Café Society di Woody Allen. A breve approderà sul set di A Simple Favor, nuova pellicola diretta da Paul Feig.

