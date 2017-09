Blade Runner 2049: scoprite alla Milan Games Week se siete umani o replicanti!

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, alla Fiera di Milano Rho, si svolgerà la Milan Games Week e Movieplayer.it sarà presente alla fiera milanese dedicata ai videogiochi con iniziative e appuntamenti dedicati ai fan.

Tra le attività in programma ci sarà ad esempio la possibilità, in occasione dell'arrivo nei cinema di Blade Runner 2049 nelle sale il 5 ottobre, di scoprire se la vostra natura è quella di esseri umani o di replicanti. Per farlo servirà solo presentarsi al padiglione 08, stand C60D con la seguente immagine riportante il codice a barre.

Una volta completato il test, gli "umani" potranno portarsi a casa un esclusivo origami in metallo, mentre i "replicanti" il poster del film.

La sinossi del lungometraggio diretto da Denis Villeneuve anticipa:

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, l'agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

