Blade Runner 2049: Villeneuve commenta l'emozionante scena di sesso con Ryan Gosling

Nel nuovo Blade Runner 2049 c'è una scena, tra le più emozionalmente intense, che è stata anche una delle più difficili da girare, avendo impegnato i tecnici per oltre un anno. K (Ryan Gosling) vive una vita fatta di solitudine, la sua unica relazione è con Joi (Ana de Armas), un vero e proprio ologramma, quindi impossibile da stringere o toccare. Per questo motivo, compare nell'appartamento del cacciatore di replicanti Mariette (Mackenzie Davis), che presta il suo corpo a Joi per una delle sequenze più intense della nuova pellicola di Denis Villeneuve.

Il regista ha dichiarato:

"Ci sono diverse cose che accadono per la prima volta in quella scena: c'è un uomo che viene toccato da una donna per la prima volta, c'è un ologramma che sente di poter esser reale per la prima volta, c'è una prostituta che viene baciata da un uomo per la prima volta con amore. Devo dire che è stato uno degli effetti speciali più difficili di tutto il film, abbiamo usato un'unione di tecniche molto vecchie e tecnologie all'avanguardia."

I movimenti di Joi e Mariette non sono esattamente coordinati, non combaciano al 100%, e questa è stata una precisa scelta di Villeneuve:

"Non volevo che le due figure femminili si sovrapponessero, non volevo che fosse un momento magico, volevo far sentire tutto il limite della tecnologia. Penso che il movimento degli occhi, delle mani... Più piccolo era il gesto, più potente e erotica sarebbe stata la scena. Amo molto l'idea che si senta la presenza di due donne insieme e che, in alcuni momenti, se ne venisse a creare quasi una terza."

