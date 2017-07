Blade Runner 2049: un nuovo teaser e Jared Leto versione ologramma!

La Warner Bros, in occasione del Comic-Con di San Diego, ha diffuso un nuovo teaser dell'atteso Blade Runner 2049.

Il video, che era stato proiettato negli spazi della Hall H, collega gli eventi del primo film con l'atteso sequel.

Durante il panel che si è svolto a San Diego il regista Denis Villeneuve ha rivelato di aver accettato il difficile compito di dirigere il sequel per un motivo preciso, nonostante la pressione di confrontarsi con il precendente capitolo della saga: "Non volevo che nessun altro la rovinasse".

Jared Leto, tra lo stupore dei presenti, è apparso in versione ologramma:



Il protagonista Ryan Gosling ha invece compiuto una piccola gaffe dichiarando che la sua esperienza sul set è stata come "far parte di una squadra di calcio con gli Avengers", riferimento che ha causato qualche ilarità e la correzione immediata del moderatore che ha scherzato sostenendo volesse dire con i membri della Justice League , film targato Warner come Blade Runner 2049.

In una clip mostrata ai presenti l'Agente K (Gosling) veniva condotto attraverso una struttura dall'aspetto a piramide da una replicante che gli spiegava come i modelli più vecchi siano stati modificati e migliorati da Mr. Wallace. K arrivava quindi in una stanza in cui ci sono dei replicanti, tutti Nexus 08s. L'agente si sposta poi in una camera attigua e la replicante prende un contenitore pieno di piccole sfere di vetro con all'interno dei piccoli frammenti, spiegando che non sono sopravvissuti molti dati, tuttavia ne inserisce una in una specie di lettore.

La trama è però rimasta avvolta dal mistero, e Harrison Ford ha anticipato semplicemente: "Il film originale ha esplorato l'etica della creazione dei replicanti e la loro utilità. Approfondiremo ulteriormente queste tematiche ma non vi dirò nulla". La star ha quindi scherzato rispondendo a un fan e confermando che ha intenzione di recitare nel reboot di ogni franchise che ha segnato la storia del cinema: "Ci puoi scommettere!".

Ford non ha però voluto dire nulla a chi gli chiedeva di rivelare la verità su Deckard:

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Hampton Francher e Michael Green e segue la storia originale scritta da Francher e David Peoples basata sul romanzo di Philip K. Dick Il Cacciatore di Androidi.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

