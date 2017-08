Blade Runner 2049: svelata la durata monster del sequel di Denis Villeneuve!

Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve è uno dei film più attesi del prossimo autunno e sembra che sarà anche uno dei più lunghi blockbuster da molto tempo a questa parte. Il sequel sta saltando la stagione dei festival per arrivare direttamente nelle sale e, secondo la pagina del film su Sony Russia, durerà la bellezza di 163 minuti:

#BladeRunner2049 is apparently 163 mins long (TBC runtime from Sony Russia, via DCP distribution service Kinoplan & https://t.co/GlhBo7IpNt) pic.twitter.com/4Rxp2TzW3R