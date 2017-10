Blade Runner 2049: polemiche per la versione censurata distribuita in Turchia

Il film Blade Runner 2049 è stato distribuito in Turchia in una versione inaspettatamente censurata, scatenando i commenti negativi dei critici cinematografici.

La Sony Pictures, infatti, sembra aver rimosso tutte le sequenze di nudo. Il momento in cui i personaggi di Ryan Gosling e Sylvia Hoeks scendono una scala e camminano in un corridoio circondati dai modelli dei replicanti è stato ad esempio alterato per non mostrare i dettagli dei corpi, mentre la sequenza in cui una replicante cade ai piedi di Wallace è stata totalmente rimossa dal montaggio finale.

Lo studio sembra abbia realizzato delle versioni leggermente modificate del film per "rispettare le culture locali" ma la Turkey's Film Critics Association ha scritto una lettera alla Sony sostenendo che le modifiche sono "un insulto agli spettatori" e "considerarsi un'autorità nel decidere cosa è appropriato e cosa no per una 'cultura locale' e imporre la propria visione di quella 'cultura' è un modo per dimostrare la mancanza di rispetto proprio nei confronti di quella 'cultura'". La richiesta è quindi di porre le proprie scuse agli spettatori e rimediare riportando la versione non modificata del film nelle sale.

