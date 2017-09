Blade Runner 2049: online il test Voight-Kampff per scoprire se siete Uomini o Replicanti!

Warner Bros. Italia, in collaborazione con la Tyrell Corporation, rivela ufficialmente di aver sviluppato una nuova versione del test Voight-Kampff, l'unico strumento che, dal 2019, è in grado di rilevare se siete Umani o Replicanti.

In vista dell'uscita di Blade Runner 2049, giovedì 5 ottobre, qualunque essere umano è invitato a sottoporsi spontaneamente al test e a mettere alla prova gli altri, al fine di scongiurare la presenza nei cinema di esseri artificiali non autorizzati.

Il test, sviluppato attraverso la tecnologia del Messenger BOT, è già disponibile a questo link.

La sinossi del lungometraggio diretto da Denis Villeneuve anticipa:

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, l'agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

