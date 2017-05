Blade Runner 2049: il blaster di Deckard diventa una pistola ad acqua!

La famosa pistola di Deckard, interpretato da Harrison Ford in Blade Runner di Ridley Scott, è un ambito oggetto da collezione sin da quando il film uscì nelle sale nel 1982. L'arma è un blaster costruito con le componenti di diverse pistole, tra cui la Steyr Mannlicher .222 modello SL e il Charter Arms Bulldog. Inoltre furono aggiunte sei luci LED, anche se non tutte realmente funzionanti durante le riprese. Diversi personaggi di Blade Runner hanno tenuto in mano il popolare oggetto, rendendolo un elemento iconico.

Con l'uscita dell'atteso sequel Blade Runner 2049 si torna a parlare del film usando il tempo presente, riportando all'attenzione mediatica l'entusiasmo dei fan. Del resto Blade Runner, oltre ad essere un titolo di notevole popolarità, è anche una pietra miliare della fantascienza ed è considerato da molti come il primo vero esempio di cinema post-moderno! Il blaster di Blade Runner ha avuto negli anni diverse rivisitazioni messe in commercio, ma nell'estate 2017 verrà rilasciata per la prima volta una pistola ad acqua giocattolo costruita a sua immagine e somiglianza.

Qualche anno fa la società giapponese Ryosuke Takagi creò una replica dell'arma estremamente dettagliata e stimata intorno ai 600 dollari a pezzo. Nel film la pistola è senza un titolo ufficiale, perciò negli anni è stato chiamata con diversi nomi inventati dal fandom, tra cui "il PKD" (in onore di Philip K. Dick) e "LAPD 2019 Blaster"!

La pistola ad acqua, invece, è stata costruita dalla società Mamegyorai Toys sul modello della versione Takagi e verrà resa disponibile in tempo per le vacanze estive con un costo accessibile, 12 dollari circa. Un recente tweet della Mamegyorai ci mostra un prototipo del giocattolo chiamato Takagi Type M2019 WaterBlaster!

Blade Runner 2049 è diretto da Denis Villeneuve e vedrà protagonisti Harrison Ford ancora nel ruolo di Deckard e Ryan Gosling. Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto e Sylvia Hoeks. L'uscita del film è prevista per il 5 Ottobre 2017!

