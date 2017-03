Blade Runner 2049: Edward James Olmos conferma la presenza di Gaff

Edward James Olmos ha confermato che ha recitato in Blade Runner 2049, il film diretto da Denis Villeneuve.

L'attore ha spiegato: "Ho firmato un contratto di riservatezza di sette pagine. L'ho fatto, il mio manager ha firmato, il mio agente lo ha fatto, tutti l'hanno firmato. Non ne potevo parlare. Non potevo dire niente a nessuno. E' la prima volta che ne sto parlando con tutto il mondo e sì, ci sarà Gaff in Blade Runner 2049".

Olmos ha poi spiegato: "Il film non è su Gaff ma su qualcuno che sta cercando di scoprire alcuni elementi legati al passato. Il mio ruolo è come quello nell'originale. Allora avevo solo quattro scene, in questo solo una. Ma si tratta di una piccola scena piuttosto importante".

Gaff, nel film di Ridley Scott, creava delle piccole figure in origami molto importanti nella trama del film ed era legato alle ipotesi che Rick Deckard fosse un Replicante.

Leggi anche: Blade Runner: 10 intuizioni di un capolavoro non replicabile

La sceneggiatura del progetto con protagonisti Ryan Gosling e Harrison Ford, al cinema dal 5 ottobre 2017, è stata scritta da Hampton Francher e Michael Green e segue la storia originale scritta da Francher e David Peoples basata sul romanzo di Philip K. Dick Il Cacciatore di Androidi.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Blade Runner 2049: Edward James Olmos conferma la...