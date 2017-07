Blade Runner 2049: è scontro tra Harrison Ford e Ryan Gosling nelle nuove foto

Il 5 ottobre Blade Runner 2049 farà irruzione nelle sale italiane. L'imminente panel al San Diego Comic-Con ci regalerà nuove anticipazioni del sequel prodotto da Ridley Scott e diretto dal canadese Denis Villeneuve.

Nel frattempo Empire ha diffuso alcune suggestive nuove foto di scena che vedono in azione Harrison Ford e Ryan Gosling, l'uno contro l'altro. Ford tornerà nei panni del cacciatore di replicanti Rick Deckard, mentre Ryan Gosling raccoglierà il testimone nei panni dell'Agente K.

Exclusive new image courtesy of @empiremagazine from #BladeRunner2049, out in October. pic.twitter.com/OnLX66EGlf