Blade Runner 2049, Denis Villeneuve: "Ryan Gosling è stato la mia musa"

La Warner Bros. Pictures ha diffuso nuove immagini del film Blade Runner 2049 tramite il magazine Entertainment Weekly e il regista Denis Villeneuve ha inoltre parlato tra le pagine dell'interpretazione di Ryan Gosling. Il filmmaker ha spiegato: "Ryan è stato la mia musa. Ha l'intero film sulle sue spalle. E' quasi in ogni singola inquadratura. Vedere il suo sorriso la mattina - e quando Ryan Gosling sorride la telecamera si scioglie - e la sua volontà e forza hanno significato tutto per me. Gli devo molto. Il film gli deve molto".

Gosling ha invece scherzato sulla sua incredulità nel far parte del cast: "Non riesco ancora a credere a quanto accaduto. Non sono ancora certo di non essere in qualche episodio incredibilmente elaborato di Punk'd".

Ecco le nuove foto:

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Hampton Francher e Michael Green e segue la storia originale scritta da Francher e David Peoples basata sul romanzo di Philip K. Dick Il Cacciatore di Androidi.

Fanno parte del cast anche Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

