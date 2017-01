Black Panther: Sterling K. Brown entra nel cast del film

Sterling K. Brown, uno dei protagonisti della serie This Is Us, è entrato a far parte del cast di Black Panther, il film della Marvel dedicato al personaggio interpretato da Chadwick Boseman.

Il ruolo che gli è stato affidato è quello di N'Jobu, una figura legata al passato di T'Challa, il principe della nazione chiamata Wakanda che sale al trono dopo l'omicidio di suo padre.

Fanno parte del cast del lungometraggio, diretto da Ryan Coogler, anche Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Lupita Nyong'o, Angela Bassett e Danai Gurira.

L'arrivo nelle sale americane è previsto per il 16 febbraio 2018.

