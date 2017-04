Black Panther: presentate le prime scene del prossimo film Marvel

La Marvel ha presentato ad alcuni giornalisti le prime immagini di Black Panther, in arrivo nei cinema a febbraio 2018. Il regista Ryan Coogler, in un video di presentazione, ha spiegato: "Sono super entusiasta di raccontare la storia di un re africano che è inoltre abbastanza forte, veloce e intelligente di fare quello che compierà T'Challa in questo film".

Lupita Nyong'o avrà la parte di Nakia, un membro del gruppo Dora Milaje, le guardie del corpo del sovrano. In una scena il premio Oscar verrà mostrato mentre sconfigge da sola un gruppo di assalitori armati nella giungla.

Martin Freeman riprenderà il ruolo di Everett Ross e Andy Serkis quello di Ulysses Klaue.

Nel teaser mostrato in anteprima si mostravano i personaggi durante il loro viaggio con destinazione Warrior Falls per partecipare all'incoronazione di T'Challa.

Nelle sequenze non appariva però il villain Erik Killmonger, interpretato da Michael B. Jordan, coinvolto solo in un'intervista sul set in cui sottolineava come il progetto sarà onesto e grintoso, ingredienti perfetti per rendere il film davvero speciale.

Il film con protagonista l'attore Chadwick Boseman, arriverà nelle sale il 16 febbraio 2018.

Fanno parte del cast anche Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Black Panther: presentate le prime scene del...