Black Panther: Marvel annuncia l'inizio delle riprese e la sinossi ufficiale

La Marvel ha annunciato ufficialmente che oggi ha preso il via la produzione del film Black Panther, con protagonista l'attore Chadwick Boseman.

Fanno parte del cast poi Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Nel film appariranno anche Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani.

Ryan Coogler sarà il regista del progetto e autore della sceneggiatura insieme a Joe Robert Cole . Le riprese si svolgeranno ad Atlanta e in Sud Corea, in vista di una distribuzione nelle sale prevista per il 16 febbaio 2018.

Black Panther ha come protagonista T'Challa che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ritorna a casa, nella nazione africana di Wakanda, isolata e tecnologicamente avanzata, per diventarne il sovrano. Quando un vecchio nemico riappare in scena, il coraggio di T'Challa, in veste di re e di Black Panther, viene messo alla prova, venendo coinvolto in un conflitto che mette a rischio l'intero destino di Wakanda e del mondo.

