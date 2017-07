Black Panther: i ritratti dei protagonisti del film Marvel

Il magazine Entertainment Weekly ha diffuso i ritratti dei protagonisti del film Black Panther, permettendo di scoprire i dettagli del look dei personaggi al centro di questo nuovo cinecomic in arrivo nelle sale cinematografiche.

Nel lungometraggio T'Challa, dopo la morte del padre, ritorna a Wakanda, la nazione isolata e tecnologicamente avanzata in cui è cresciuto, per salire al trono. Quando un potente nemico riappare, T'Challa, in versione re e Black Panther, viene messo alla prova nell'affrontare un conflitto che mette il suo regno e il mondo intero e pericolo.

Ecco tutte le foto:

Leggi anche: L'invasione dei supereroi: guida ai cinecomics di prossima uscita

Il film, diretto da Ryan Coogler, con protagonista l'attore Chadwick Boseman, arriverà nelle sale il 16 febbraio 2018.

Fanno parte del cast anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Home News Black Panther: i ritratti dei protagonisti del...