Black Mirror: un episodio diventa realtà in una mostra a Londra!

Cristiano Ogrisi

Black Mirror sta per diventare realtà a Londra. Il London Barbican Centre aprirà a giugno una nuova esposizione, intitolata Into the Unknown: a Journey Through Science Fiction, un viaggio nella fantascienza che tra i vari contributi avrà una vera e propria ricostruzione dell'episodio Quindici milioni di celebrità della prima stagione di Black Mirror. L'episodio parlava di ossessione per l'esercizio fisico, di vivere attraverso gli schermi e di arrivare al successo tramite i reality show. Tutti sono circondati da schermate interattive, lo scopo principale di ognuno è quello di andare in bicicletta per guadagnare più "meriti", che poi possono essere spesi per partecipare al talent Hot Shot.

La mostra che comprenderà Quindici milioni di meriti includerà una piattaforma video alta quasi due metri che metterà in scena le scene dell'episodio, creando un'esperienza immersiva per lo spettatore. Il creatore di Black Mirror Charlie Brooker si è dimostrato favorevole all'iniziativa:

Good luck everybody!https://t.co/FsLit5q01F — Charlie Brooker (@charltonbrooker) 7 aprile 2017

Oltre a Black Mirror, la mostra, al Barbican dal 3 giugno al 1 settembre, mostrerà modelli e oggetti di scena di Guerre stellari, Alien, Jurassic Park, Interstellar, Ex Machina e Sopravvissuto - The Martian.

