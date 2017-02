Black Mirror: John Hillcoat dirigerà un episodio della stagione 4

Dopo il successo della terza stagione, sarebbero già in cantiere i nuovi episodi che andranno a comporre la quarta stagione di Black Mirror. Annunciato uno dei registi coinvolti nello show, si tratta di John Hillcoat, che dirigerà un episodio intitolato Crocodile. I dettagli del plot non sono stati diffusi, ma pare che la storia coinvolgerà due donne, una delle quali sarà interpretata dall'inglese Andrea Riseborough.

John Hillcoat è l'ultimo nome importante a fare il suo ingresso nella serie che, nella terza stagione, ha visto la presenza dei registi Joe Wright e Dan Trachtenberg. Insieme a Hillcoat, nella nuova stagione di Black Mirror ci sarà anche un episodio diretto dalla star Jodie Foster.

Leggi anche: Black Mirror, schegge nere dal futuro: i migliori episodi della serie

Parlando dei coinvolgimento di Jodie Foster, il creatore di Black Mirror Charlie Brooker ha dichiarato: "Netflix ha preso i contatti con Jodie. Lei ha già diretto alcuni episodi di Orange Is the New Black così i produttori le hanno proposto una nuova collaborazione e le hanno inviato lo script. Una settimana dopo stavamo parlando via Skype. E' stato un po' strano parlare su Skype con Jodie Foster, ma ce l'ho messa tutta per nascondere la mia eccitazione".

Al momento non è stata ancora annunciata la release ufficiale della quarta stagione di Black Mirror, ma è probabile che i nuovi episodi seguano la tempistica della terza stagione e arrivino su Netflix in autunno.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Black Mirror: John Hillcoat dirigerà un episodio...