Black Mirror 4, Charlie Brooker: "Se si avverassero le storie che immagino, il mondo sarebbe fottuto"

E' difficile prevedere il futuro, ma se si avvererà quello mostrato in Black Mirror, non ci attendono tempi rosei. Mentre è in produzione la quarta stagione della serie, il creatore Charlie Brooker ha discusso la sua visione fictional dei prossimi decenni nel corso di un'intervista.

"Stranamente c'è stata una sola notizia che ho letto l'altro giorno e che mi ha fatto pensare 'Oh, ma questa riflette uno dei episodi che abbiamo appena finito di girare'... E' una risposta questa? Non credo. Spero che le mie storie non abbiano troppa attinenza con la realtà. Mentre scrivo, non penso che niente di ciò che immagino si realizzerà. Se accadesse mi sembrerebbe un fenomeno piuttosto preoccupante. Se succedesse davvero quello che mostro nel mio show, allora il mondo sarebbe davvero fottuto. A pensarci il mondo è davvero fottuto."

