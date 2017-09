Black Mirror 4: la nuova stagione in arrivo a dicembre su Netflix?

La rivista Empire potrebbe aver svelato la data d'uscita della quarta stagione di Black Mirror. I sei episodi mancanti andranno a seguire quelli usciti a ottobre su Netflix, molto apprezzati dagli appassionati e dai critici, tanto da arrivare a nomination Emmy per l'episodio San Junipero - che a detta di Charlie Brooker non vedrà alcun sequel nelle prossime puntate.

Nell'ultimo mese, Netflix ha rilasciato un teaser trailer della quarta stagione, dove abbiamo scoperto tutti i titoli degli episodi oltre che cast e regia, ma forse la rivista Empire ha regalato un'altra piccola anticipazione ai fan. Alla fine di un articolo speciale sulle nuove puntate, troviamo scritto che Black Mirror arriverà sul servizio streaming a dicembre. Non ci sono ancora state conferme o smentite a riguardo.

