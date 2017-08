Black Mirror 4: il teaser trailer con i titoli dei nuovi episodi!

Ci aspetta una promettente quarta stagione di Black Mirror, con i sei nuovi episodi che sono stati appena presentati ufficialmente nel teaser trailer che potete vedere di seguito! Ovviamente anche in questo caso si tratta di episodi autoconclusivi non collegati tra loro dal punto di vista narrativo, e incentrati su vari aspetti disturbanti del mondo moderno. Anche questi episodi ci metteranno a disagio, ci faranno piangere ed emozionare come i precedenti? Per saperlo dovremo aspettare la fine dell'anno, quando Black Mirror 4 sarà disponibile su Netflix.

Ecco il teaser!

Ed ecco i titoli degli episodi e i relativi interpreti principali e registi.

Arkangel con Rosemarie DeWitt, Brenna Harding e Owen Teague. Regia di Jodie Foster.

Black Museum con Douglas Hodge, Letitia Wright e Babs Olusanmokun. Regia di Colm McCarthy.

Crocodile con Andrea Riseborough, Andrew Gower e Kiran Sonia Sawar. Regia di John Hillcoat.

Hang the DJ con Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden. Regia di Tim Van Patten.

Metalhead con Maxine Peake, Jake Davies e Clint Dyer. Regia di David Slade.

USS Callister con Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Michaela Coel. Regia di Toby Haynes.

Home News Black Mirror 4: il teaser trailer con i titoli...