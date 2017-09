Black Mirror 4: ecco le prime foto promozionali della nuova stagione!

Netflix ha svelato le prime due foto ufficiali dei nuovissimi episodi della quarta stagione di Black Mirror. Dopo il piccolo teaser arrivato ad agosto, sono state presentate due immagini piuttosto misteriose. La prima è tratta dall'episodio USS Callister, dove vediamo Jesse Plemons (Fargo) seduto sulla sedia del comandante di un'astronave, circondato apparentemente da altri membri dell'equipaggio e una sorta di alieno blu. Dal trailer non si capisce se una forma di vita aliena riesce a entrare nella navicella, ma i fan dovranno aspettarsi una ambientazione alla Star Trek e, quindi, diversi riferimenti a quella mitologia. USS Callister è l'unico episodio della nuova stagione scritto da William Bridges oltre che da Charlie Brooker.

La seconda foto promozionale è tratta da ArkAngel e mostra una madre preoccupata mentre un medico inserisce qualcosa nella testa della figlia. Non è chiaro cosa stia accadendo, anche se l'immagine fa tornare in mente l'episodio Ricordi pericolosi, dove ognuno ha un impianto di memoria nel cervello per poter rivedere ogni momento vissuto nella propria vita. Netflix ancora non ha annunciato alcuna data di uscita per la quarta stagione ma, con il progressivo aumentare della promozione, probabilmente il prossimo inverno gli utenti riusciranno a vedere i sei nuovissimi episodi.

Di seguito, i nomi di tutti gli episodi, gli interpreti e i registi delle nuove puntate:

Arkangel con Rosemarie DeWitt, Brenna Harding e Owen Teague. Regia di Jodie Foster.

Black Museum con Douglas Hodge, Letitia Wright e Babs Olusanmokun. Regia di Colm McCarthy.

Crocodile con Andrea Riseborough, Andrew Gower e Kiran Sonia Sawar. Regia di John Hillcoat.

Hang the DJ con Georgina Campbell, Joe Cole e George Blagden. Regia di Tim Van Patten.

Metalhead con Maxine Peake, Jake Davies e Clint Dyer. Regia di David Slade.

USS Callister con Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Michaela Coel. Regia di Toby Haynes.

