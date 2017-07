Black Mirror 4: alcuni nuovi episodi saranno dei sequel?

Dal suo debutto nel 2011, la serie antologica Black Mirror è stata universalmente apprezzata per i suoi episodi inquietanti, dove il tema degli elementi moderni come i social media e la tecnologia si trasforma in incubi futuristici terrificanti.

Lo show è andato in onda su Channel 4 dal 2011 al 2014, poi Netflix ne ha comprato i diritti, così da portare in scena nuove stagioni. Finora, ogni episodio ha raccolto un cast diverso, ambientazioni nel passato, nel presente e nel futuro, e gli episodi della prossima stagione potrebbero presentare una novità a riguardo. Durante un'intervista con Variety, il creatore Charlie Brooker ha lasciato intendere che forse vedremo dei sequel ad alcuni episodi:

"Abbiamo avuto idee anche per fare dei piccoli sequel, è una condizione che ancora non abbiamo esplorato. Non sono contrario a prescindere. Ci stiamo pensando praticamente, come si potrebbe fare e quando si potrebbe fare, potenzialmente. Ma poi ci viene in mente un'idea migliore che occupa lo stesso slot, quindi è tutto da vedere."

I fan si sono divisi sulla possibilità dei sequel, visto che molti episodi si sono chiusi con grandiosi colpi di scena e sarebbe difficile ritrovare quell'elemento in una puntata dove il gioco fosse già evidente. D'altra parte, molti appassionati amerebbero tornare in alcuni mondi, come quello di San Junipero. Netflix ancora non ha annunciato quando saranno previsti i nuovissimi episodi, ma Brooker ha affermato di essere già in fase di riprese.

