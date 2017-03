Black Lightning: svelato il costume dell'eroe della serie The CW!

Svelato il look del nuovo eroe della DC Comics in arrivo sul piccolo schermo. E' in lavorazione ad Atlanta la serie Black Lightning, che vedrà Cress Williams nei panni del protagonista. Oggi è stata pubblicata un'immagine che mostra il costume indossato da Williams nel pilot The CW che sarà diretto da Salim Akil.

"Da ragazzino cresciuto a Richmond, California, conoscevo un po' troppo mondo" ha dichiarato Salim Akil. "Non ero estraneo alla violenza, alla morte, alla mancanza di speranza e sentivo che a nessuno interessava cosa facessi della mia vita. I fumetti, per me, hanno rappresentato una via di fuga. Avevo 13 anni quando Black Lightning è stato creato e alla fine è arrivato un eroe nero che ci ha ridato speranza."

Leggi anche: Marvel vs. DC Comics: il volto pubblico del supereroe contro quello mascherato del giustiziere

Black Lightning, creato da Tony Isabella e Trevor Von Eeden, ha fatto la sua comparsa nel 1977 in Black Lightning #1. Al centro della storia troviamo Jefferson Pierce, ex atleta olimpico che possiede l'abilità segreta di manipolare i campi magnetici. Jefferson ha abbandonato la sua città natale dopo l'omicidio del padre, ma vi farà ritorno con la moglie e i figli accettando un impiego come preside della scuola. Dopo aver perso uno dei suoi studenti per via della violenza delle gang, il preside decide di utilizzare i propri poteri e adotta l'identità di Black Lightning, supereroe in costume che diverrà membro degli Outsiders e della Justice League.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Black Lightning: svelato il costume dell'eroe...