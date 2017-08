Black Lightning: il rapper Krondon sarà Tobias Whale

The CW ha annunciato che nel cast della serie Black Lightning ci sarà anche il rapper Krondon, nome d'arte di Marvin Jones III. Il ruolo che gli è stato affidato è quello del villain, Tobias Whale.

L'audizione per la parte ha convinto immediatamente il produttore esecutivo Salim Akil che l'ha ritenuto perfetto, fisicamente e caratterialmente, per la parte.

Whale, un afroamericano affetto da albinismo, è il leader della gang criminale chiamata The 100 e, in passato, è stato un politico corrotto e che compieva accordi illegali. Alvin Pierce, il padre di Jefferson, ha interrotto la sua carriera e, in preda alla rabbia, Tobias lo ha ucciso, vivendo poi in esilio. Il ritorno in azione di Black Lightning, tuttavia, fa riemergere la sua voglia di vendetta e di potere.

Lo show ha come protagonista l'attore Cress Williams nel ruolo di Jefferson Pierce.

L'uomo in passato ha utilizzato le sue abilità sovraumane per occuparsi della sicurezza della città di New Orleans, decidendo poi di abbandonare le gesta eroiche per occuparsi della sua famiglia, in particolare delle sue due figlie, e lavorare come preside in un liceo.

Jefferson dovrà però ritornare in azione quando una gang locale minaccia chi ama e la sua comunità.

Fanno parte del cast anche Nafessa Williams, China Anne McClain e Christine Adams.

