Black Lightning e gli eroi della DC prendono vita in un promo The CW

In occasione del Comic-Con di San Diego, The CW ha diffuso un nuovo trailer delle serie tratte dai fumetti della DC, dedicata in particolare al nuovo progetto Black Lightning con protagonista l'attore Cress Williams nel ruolo di Jefferson Pierce.

L'uomo in passato ha utilizzato le sue abilità sovraumane per occuparsi della sicurezza della città di New Orleans, decidendo poi di abbandonare le gesta eroiche per occuparsi della sua famiglia, in particolare delle sue due figlie, e lavorare come preside in un liceo.

Jefferson dovrà però ritornare in azione quando una gang locale minaccia chi ama e la sua comunità.

Fanno parte del cast anche Nafessa Williams, China Anne McClain e Christine Adams.

Ecco il video in cui gli eroi prendono vita:

