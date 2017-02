Black Adam è un eroe o un villain? Ecco la risposta di Dwayne Johnson!

L'annuncio dell'ingaggio di Dwayne Johnson nel ruolo del villain Black Adam risale a parecchio tempo fa. Ogni tanto l'attore torna a parlare del suo ingresso nel DC Extended Universe, ma la curiosità dei fan è forte. Come mai un villain è stato ingaggiato prima dell'eroe protagonista, in questo caso Shazam?

Parlando del suo Black Adam, Dwayne Johnson è sempre stato prudente nel descriverlo un anti-eroe. In un primo tempo sembrava che Black Adam potrebbe comparire nel film sulla Justice League per poi fare ritorno in Shazam!. Poi è arrivato l'annuncio da parte di DC di un solo imminente su Black Adam in arrivo al cinema prima di Shazam!.

A questo punto è inevitabile porre a Dawyne Johnson la domanda di rito: Black Adams sarà un eroe o un villain? Ecco la risposta dell'attore: "E' il nostro punto di vista, ma per noi è un eroe. Nella mitologia Black Adam è un villain. Può essere considerato un anti-eroe, ma per alcuni è un eroe. Per chi ha il cuore nero come me (ride). Adoro la storia delle origini per cui è uno schiavo che si è liberato. Questa è la storia di un uomo che risorge dal nulla diventando grande e deve superare il dramma della perdita della famiglia. Sono eventi cupi, ma danno gravità e peso alla storia. Che significa questo per il film? Significa che sarà fantastico. E che per me, Black Adam è un eroe."

In attesa dell'arrivo di Black Adam, a breve Dawyne Johnson sarà in sala con il reboot di Baywatch.

