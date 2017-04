Black Adam: Dwayne Johnson annuncia una sorpresa nel film sul villain

Dwayne Johnson è tornato a parlare del nuovo progetto tratto dai fumetti di cui sarà protagonista. L'interprete del villain Black Adam, intervistato da MTV, ha dichiarato: "E' un periodo davvero divertente e bello per la DC perché attualmente stanno costruendo un mondo e sviluppando i progetti... Quindi abbiamo deciso di creare uno scenario in cui Black Adam avrà il suo film da assoluto protagonista, e Captain Marvel e Shazam! avranno i propri lungometraggi e poi in quel mondo costruiremo il nostro mondo e successivamente, a un certo punto, si uniranno le varie dimensioni".

La star ha inoltre svelato che ci sarà una fantastica sorpresa nel progetto dedicato a Black Adam, forse legata all'incontro avuto con Henry Cavill che nei lungometraggi della DC interpreta Superman. Alcuni fan hanno ipotizzato che il villain possa apparire nel sequel di L'uomo d'acciaio o che l'Uomo d'acciaio farà un'apparizione nel nuovo progetto.

Black Adam, personaggio apparso per la prima volta nelle pagine nel 1945, nei fumetti è stato un villain e un anti-eroe e ha delle caratteristiche come super forza, la capacità di volare, un'incredibile agilità e il potere di manipolare i fulmini e usare la magia.

Per ora non è ancora stato scelto un regista per il film, anche se David F. Sandberg sembra sia vicino a ottenere l'incarico.

