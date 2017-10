Bird Box: John Malkovich affianca Sandra Bullock

Sarà l'affascinante John Malkovich ad affiancare Sandra Bullock nel thriller Bird Box, prodotto da Netflix.

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo di Josh Malerman e racconta la storia di una donna di nome Malorie che cerca di mettere in salvo i suoi due figli durante un attacco alieno, dovendo inoltre compiere un pericolosissimo viaggio via fiume. Al momento il ruolo di John Malkovich non è stato reso noto.

Alla regia del lungometraggio ci sarà la danese Susanne Bier, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Eric Heisserer, già autore di Arrival.

