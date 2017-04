Biografilm 2017: Manifesto con Cate Blanchett è il film di apertura

A Biografilm Festival - International Celebration of Lives (Bologna, 9-19 giugno 2017) l'arte torna protagonista con la sezione Biografilm Art, che riuJulian Rosefeldtnisce i film fuori concorso che affrontano il tema dell'arte in tutte le sue forme: dal teatro alla poesia, dalla pittura alla letteratura, dalla danza alla street art. Il film di apertura della sezione, realizzata in collaborazione con Sky Arte HD, quest'anno sarà l'attesissimo Manifesto, diretto dall'artista e regista Julian Rosefeldt e tratto dalla sua celebratissima, omonima installazione.

Il Manifesto del Partito Comunista raccontato da un homeless, i motti dadaisti recitati da una vedova al funerale del marito, il Dogma 95 descritto da una maestra elementare ai suoi volonterosi alunni, e così via. Tredici personaggi diversi: ogni personaggio uno scenario, ogni scenario un movimento letterario o politico celebrato attraverso intensi monologhi e splendide immagini. È questa la sfida di versatilità a cui si sottopone l'attrice premio Oscar Cate Blanchett, protagonista assoluta di questo spettacolare omaggio alla tradizione dei manifesti letterari che è stato capace di conquistare lo scorso Sundance Film Festival. Rosefeldt riprende e ricontestualizza oggi le parole immortali di artisti e pensatori e attraverso quelle parole rilegge il mondo contemporaneo. Raccontandoci così ciò che è cambiato e ciò che non cambierà mai.

Manifesto sarà proiettato in anteprima italiana venerdì 9 giugno per un evento speciale riservato ai soli possessori di Biografilm Follower 2017, la tessera dedicata a sostenitori e appassionati che ogni anno seguono Biografilm, nata per offrire maggiori opportunità di partecipazione a tutti coloro che credono nel festival e nella sua proposta artistica. Per informazioni: www.biografilm.it.

