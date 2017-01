Billie Lourd: il suo affettuoso ricordo di Carrie Fisher e Debbie Reynolds

Billie Lourd ha condiviso online una foto con cui ricorda sua madre Carrie Fisher e sua nonna Debbie Reynolds, morte a poca distanza una dall'altra. La giovane attrice ha scritto: "Ricevere tutte le vostre preghiere e parole gentili nell'ultima settimana mi ha dato forza in un periodo in cui pensavo non potesse esistere la forza. Non ci sono parole per esprimere quanto mi mancherà la mia Abadaba e la mia unica e inimitabile Momby. Il vostro amore e sostegno significano tutto per me".

Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto pubblicata da Billie Lourd (@praisethelourd) in data: 2 Gen 2017 alle ore 10:09 PST

Mark Hamill ha inoltre scritto un ricordo personale su The Hollywood Reporter in cui spiega: "Io e Carrie occupavamo un'area unica nelle nostre vite. Era come se fossimo membri di una band musicale che suonava nei garage e poi ottiene un enorme successo".

L'interprete di Luke Skywalker è rimasto subito colpito da Carrie, rivelatasi divertente, schietta e sincera: "L'avevo appena incontrata ma era come parlare con qualcuno che conosci da dieci anni".

Mark ha confessato di aver provato grande ammirazione per lei e di aver fatto cose folli sul set pur di divertirla: "Farla ridere era sempre come vincere una medaglia". Hamill ha però aggiunto che il loro rapporto non è sempre stato dei migliori, essendo contraddistinto da alti e bassi: "Abbiamo superato tutto. Eravamo come una famiglia".

