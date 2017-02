Bill Paxton: addio alla star di Aliens e Titanic

La star di Titanic e Il buio si avvicina Bill Paxton si è spento ieri in seguito ad un imprevisto post-operatorio, come ha confermato la sua famiglia. In un comunicato diffuso pochi minuti fa, la famiglia di Paxton ha voluto ricordarne "la passione per l'arte, che riusciva a trasmettere a tutti coloro che conosceva, il suo calore e la sua incredibile energia"

Paxton aveva 61 anni ed ha debuttato nella metà degli anni '70 con Crazy Mama, ma sarà ricordato soprattutto per le sue apparizioni nei film di James Cameron: da Terminator, poi Aliens - Scontro finale e Titanic. Dopo aver partecipato ad alcuni dei cult più memorabili degli anni '80 - tra cui anche Commando e La donna esplosiva - Paxton prosegue la sua carriera con Qualcuno sta per morire, lo scatenatissimo True Lies e Apollo 13.

Guarda il video: In memoriam: l'ultimo saluto ai personaggi che ci hanno lasciato nel 2016 (VIDEO)

Recentemente era apparso nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. e nel cupo dramma Lo sciacallo.

