Bill Murray ha aiutato una coppia ad annunciare ai genitori che era in dolce attesa

Ogni tanto Bill Murray fa capolino nelle situazioni più inaspettate. Stavolta la star ha aiutato una giovane coppia a confessare ai genitori di essere in dolce attesa.

La star di Ghostbusters - Acchiappafantasmi è apparsa in un video postato su Instagram dal fan di Chicago Robbie Schloss in cui annuncia al mondo che sua moglie Kirsten è incinta. Bill punta il dito verso l'obiettivo ed esclama: "Ehi, ho una notizia per voi. State per diventare nonni!"

#billmurray thank you for making my parents cry! #babybottles coming April2018 #mywifethesportsfan @kjbarrish @williammurraygolf @jschlo3535 you're gonna be an uncle! #babyannouncement @cubs Un post condiviso da Robbie Schloss (@schloss316) in data: 14 Ott 2017 alle ore 16:04 PDT

La coppia in dolce attesa si è ritrovata seduta vicino all'attore a un incontro di baseball dei Chicago Cubs così gli hanno chiesto di condividere con loro il messaggio molto speciale rivolto ai genitori. Naturalmente Bill Murray ha accettato.

Robbie ha scritto su Facebook: "Abbiamo parlato con Bill durante la partita e lui ha scambiato per un po' gli occhiali con Kirsten dal momento che le sue lenti facevano sembrare lo stadio blu. Dopo la vittoria dei Cubs ho detto a Bill che avrei avuto bisogno di lui per annunciare la gravidanza. Kirsten ha avuto problemi di fertilità così avevamo deciso di tenere il segreto per noi per un po', ma l'occasione era troppo divertente. Gentilmente Bill ha accettato di registrare il messaggio e ha avuto il supporto del pubblico intorno a noi. Mio suocero è un fan dei Cubs così abbiamo colto la palla al balzo. Bill Murray, grazie per aver fatto piangere i miei genitori!"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Bill Murray ha aiutato una coppia ad annunciare...