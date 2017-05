Big Little Lies: Reese Witherspoon anticipa la stagione 2 con un criptico post su Instagram

Le bugie hanno le gambe corte? Le star di Big Little Lies - Piccole grandi bugie Reese Witherspoon, Laura Dern e Nicole Kidman hanno passato il weekend insieme. A testimoniarlo la foto postata dalla Witherspon sul suo account Instagram. E anche se per adesso non c'è nessuna conferma ufficiale, le tre attrici sembrano suggerire l'arrivo di una seconda stagione della fortunata serie tv.

Spending #SundayFunday with these ladies ... working on some new lies Un post condiviso da Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) in data: 7 Mag 2017 alle ore 16:48 PDT

Reese Witherspoon scrive: "Passare la domenica con queste signore... lavorando a nuove bugie". Il sorriso di Laura Dern e il pollice alzato di Nicole Kidman tradiscono le novità che bollono in pentola.

Se la foto anticipasse la lavorazione dei nuovi episodi, va notata l'assenza di due personaggi chiave della prima stagione dello show, Shailene Woodley e Zoë Kravitz. Ma per adesso è troppo presto per formulare ipotesi.

