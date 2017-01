Beware the Slenderman: la HBO annuncia la première dell'inquietante documentario

Verrà trasmesso dalla HBO nella serata di lunedì 23 gennaio il documentario Beware the Slenderman, ispirato a un'inquietante storia vera, diretto dalla regista Irene Taylor Brodsky. Il progetto seguirà gli eventi legati al tentato omicidio di una ragazzina di dodici anni, che nella tarda primavera del 2014 fu accoltellata da due coetanee che l'avevano portata in un luogo isolato e si spinge ad esplorare il fenomeno - e i potenziali pericoli - di certe storie dell'orrore nate su internet. La giovanissima vittima riuscì a chiedere aiuto e si salvò appena in tempo, mentre le sue coetanee dissero che l'avevano accoltellata per compiacere the Slenderman, un'inquietante figura alta più di due metri, con braccia lunghe oltre il ginocchio e il viso bianco come il gesso, senza occhi, naso e bocca.

Il film contiene le interviste agli specialisti che hanno aiutato le ragazze coinvolte negli eventi, esperti in leggende popolari, responsabili di testate online, un critico letterario, psicologi e scienziati. Sullo schermo si assisterà quindi a un'analisi che rivelano come l'isolazione, problemi mentali e l'influenza di internet hanno suggestionato le due dodicenni e hanno causato delle decisioni potenzialmente mortali.

