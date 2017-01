Better Call Saul: Slippin' Jimmy è dietro le sbarre nel teaser della stagione 3

AMC e Sony Pictures Television hanno appena diffuso il teaser della terza stagione di Better Call Saul. Lo spinoff di Breaking Bad tornerà con dieci nuovi episodi diretti dagli showrunner Vince Gilligan e Peter Gould. Al momento non è stata diffusa una release precisa, ma il teaser parla di un'uscita primaverile.

"Ciò che Vince, Peter, Bob e l'intero team hanno fatto con Better Call Saul è davvero notevole" ha dichiarato il Presidente di AMC Charlie Collier. "Hanno preso una delle serie più iconiche, immersive e amate dai fan della storia della televisione e hanno creato un prequel che si regge sulle proprie gambe. Assistere alla trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman è un intrattenimento che delizia milioni di fan, indipendentemente dal fatto che il punto di partenza sia stato Breaking Bad. Questa serie ha il proprio passo e la propria sensibilità e non possiamo che aspettare per vedere dove ci condurrà questo gruppo di talenti nella terza stagione."

