Better Call Saul: il ritorno di Gus nel nuovo promo della stagione 3

Un ritorno gradito! Gus Fring ricomparirà nella terza stagione di Better Call Saul. Il nuovo promo ci mostra, però, che il Chicken Man potrebbe essere l'ultimo dei problemi di Jimmy McGill.

Better Call Saul farà ritorno su AMC il 10 aprile. Questa stagione vedrà la trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman, avvocato in azione ad Albuquerque. La seconda stagione si era chiusa con il piano di Chuck, fratello di Jimmy intenzionato a fargli abbandonare l'idea di intraprendere la carriera di avvocato. La sua mossa metterà a dura prova la carriera di Jimmy e Kim e anche la loro storia d'amore. Minacciato da più parti, Jimmy metterà alla prova la sua morale. Nel frattempo Mike va in cerca di un misterioso avversario che sembra sapere tutto dei suoi affari. La nuova stagione vedrà l'arrivo di nuovi personaggi e nuove backstories che renderanno più esplicito il collegamento con l'universo di Breaking Bad.

