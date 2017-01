Better Call Saul, Giancarlo Esposito nello spot di Pollos Hermanos

Giancarlo Esposito ha diffuso un nuovo teaser della serie Better Call Saul in cui si annuncia il ritorno del suo personaggio, Gus Fring.

Il video è infatti uno spot di Los Pollos Hermanos e al termine del filmato entra in scena il popolare villain di Breaking Bad interpretato dall'attore.

Lo spinoff creato da Vince Gilligan con protagonista il personaggio di Saul Goodman interpretato da Bob Odenkirk ritornerà prossimamente con dieci episodi inediti, la cui data di messa in onda non è ancora stata annunciata dalla tv via cavo AMC.

Home News Better Call Saul, Giancarlo Esposito nello spot...