Better Call Saul 3: ecco la data d'uscita della nuova stagione e il primo sneak peek

Cristiano Ogrisi

Creare uno spinoff da un'importante serie tv non è mai un compito facile, basta vedere la lunga lista di tentativi falliti. Ancora più difficile quando la serie di partenza è Breaking Bad, l'acclamata serie di Vince Gilligan, reputata da molti uno dei migliori drama dell'epoca recente della TV. Per fortuna, Better Call Saul si è rivelato all'altezza, stabilendosi velocemente tra i favoriti del pubblico.

La AMC ha finalmente annunciato che a partire dal 10 Aprile rivedremo sullo schermo il Jimmy di Bob Odenkirk per i nuovi 10 episodi della terza stagione, confermando anche l'ingresso nel cast di uno dei villain iconici di Breaking Bad, Gus Fring (Giancarlo Esposito).

Un esordio ad aprile porterà i nuovi episodi a terminare durante l'estate, un cambiamento di slot per la serie che ha sempre esordito in febbraio. La AMC ha inoltre rilasciato il primo sneak peek della prima puntata inedita, che ci mostra Jimmy e Kim in una nuova veste.

