Best Day of My Life: Jacqueline Bisset affianca Sarah Jessica Parker

La veterana Jacqueline Bisset si prepara ad affiancare Sarah Jessica Parker nel dramma sentimentale Best Day of My Life. La Bisset interpreterà il ruolo della madre del personaggio della Parker. Nel cast di Best Day of My Life figurano inoltre Renée Zellweger, Isabella Rossellini, Common, Simon Baker, Taylor Kinney e Gus Birney.

La regia sarà di Fabien Constant, meentre la sceneggiatura sarà firmata da Laura Eason. Sarah Jessica Parker si occuperà della produzione esecutiva insieme alla Ambi Group.

Best Day of My Life racconta la storia di una cantante jazz di New York che vive solo per se stessa e per la propria arte. Dopo aver ricevuto una diagnosi che manda in pezzi il suo mondo, Vivienne si prepara nelle 24 ore successive per un tour mondiale, riflettendo sulle proprie relazioni, sui successi e i fallimenti vissuti nel corso della sua vita. Le riprese sono attualmente in corso a New York.

Presto vedremo Jacqueline Bisset a fianco di Charlie Sheen nell'action 9/11.

