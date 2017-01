Berlino 2017: Z - La città perduta in Berlinale Special

Si va completando il programma del 67° Berlin International Film Festival. Annunciata l'intera lineup della Selezione Ufficiale. 18 dei 24 film presenti concorreranno alla conquista dell'Orso d'Oro. Su 24 film, 22 saranno anteprime mondiali.

Per il terzo anno consecutivo, la sezione Berlinale Special ospiterà una parte riservata alle nuove serie tv in arrivo. Sei show tedeschi e internazionali avranno le loro anteprime mondiali alla Haus der Berliner Festspiele. Ecco i film mancanti.

Competizione

Final Portrait, di Stanley Tucci, Regno Unito/Francia - Anteprima mondiale, Fuori concorso

Have a Nice Day, di Liu Jian, Cina - Anteprima mondiale, Animazione

Midwife, di Martin Provost, Francia/Belgio - Anteprima mondiale, Fuori concorso

Berlinale Special

Berlinale Special Gala at the Friedrichstadt-Palast

Maudie, di Aisling Walsh, Canada/Irlanda - Anteprima Europea

Berlinale Special Gala at the Zoo Palast

Z - La città perduta, di James Gray, USA - Anteprima Internazionale

Berlinale Special at the Haus der Berliner Festspiele

the bomb - Experimental film, di Kevin Ford, USA - Anteprima Internazionale

Devil's Freedom, di Everardo González, Messico - Anteprima Mondiale, Documentario

Close Up, di Abbas Kiarostami, Iran - Anteprima tedesca della versione restaurata

The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov, di Askold Kurov, Estonia/Polonia/Repubblica Ceca - Anteprima Mondiale, Documentario

Berlinale Special Series at the Haus der Berliner Festspiele

4 Blocks

Germania

Director: Marvin Kren

Below The Surface

Danimarca/Germania

Creator: Kasper Barfoed

Director: Kasper Barfoed

Black Spot

Francia/Belgio

Creator: Mathieu Missoffe

Der gleiche Himmel (The Same Sky)

Germania/Repubblica Ceca

Creator: Paula Milne

Director: Oliver Hirschbiegel

Patriot

USA/Repubblica Ceca

Creator: Steve Conrad

SS-GB

United Kingdom

Director: Philipp Kadelbach

