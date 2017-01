Berlino 2017: Terminator 2 - il giorno del giudizio, la versione rimasterizzata in digitale 3D in Classics

Cinque delle sette pellicole restaurate che vanno a comporre la sezione Berlinale Classics del Festival di Berlino verranno presentate alla prossima Berlinale in anteprima mondiale. Oltre a pellicole provenienti da Germania, Israele e Messico, la sezione includerà quattro classici internazionali firmati da Woody Allen, James Cameron, James Ivory e George A. Romero.

L'evento più atteso è la versione rimasterizzata in digitale 3D del cult di James Cameron Terminator 2 - Il giorno del giudizio 3D Day 3D (USA, 1991/2017). La conversione in 3D è stata effettuata, sotto la supervisione diretta di James Cameron e del suo team, utilizzando la tecnologia sviluppata da StereoD; il film verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo nel corso del 2017.

Di seguito il programma completo di Berlinale Classics:

Io e Annie By Woody Allen, USA 1977 World premiere of the digitally restored version In 4K DCP

Avanti popolo By Rafi Bukaee, Israel 1986 International premiere of the digitally restored version In 2K DCP

Canoa By Felipe Cazals, Mexico 1976 World premiere of the digitally restored version In 2K DCP

Maurice By James Ivory, UK 1987 World premiere of the digitally restored version In 4K DCP

La notte dei morti viventi By George A. Romero, USA 1968 International premiere of the digitally restored version In 4K DCP

Schwarzer Kies (Black Gravel) By Helmut Käutner, West Germany 1961 World premiere of the digital version In 2K DCP

Terminator 2 - Il giorno del giudizio 3D By James Cameron World premiere of the digitally restored version In 2K DCP

