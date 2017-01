Berlino 2017: Logan e Trainspotting 2 annunciati fuori concorso!

Con un nuovo annuncio, la Berlinale sfodera i primi titoli forti. Nuovi film in competizione e due fuori concorso che faranno la gioia del pubblico tedesco, il preannunciato Logan, ultimo capitolo della saga di Wolverine che porterà a Berlino la star Hugh Jackman, e T2: Trainspotting 2, sequel del cult Trainspotting.

Oltre a questi due colpi messi a segno dal festival, in concorso ritroveremo il pruripremiato Hong Sang-soo con la sua nuova fatica, On the Beach at Night Alone, e l'eclettico Álex de la Iglesia, che presenterà il suo The Bar.

Di seguito l'elenco completo dei film annunciati dalla Berlinale.

On the Beach at Night Alone, di Hong Sangsoo, Sud Corea - Prima mondiale

The Bar, di Álex de la Iglesia, Spagna - Prima mondiale, Fuori concorso

Bright Nights, di Thomas Arslan, Germania/Norvegia - Prima mondiale

Joaquim, di Marcelo Gomes, Brasile/Portogallo - Prima mondiale

Logan, di James Mangold, USA - Prima mondiale, Fuori concorso

Mr. Long, di Sabu, Giappone/Germania/Hong Kong/Cina/Taiwan - Prima mondiale

Return to Montauk, di Volker Schlöndorff, Germania/Francia/Irlanda - Prima mondiale

T2: Trainspotting 2, di Danny Boyle, Regno unito - Prima internazionale, Fuori concorso

Viceroy's House, di Gurinder Chadha, India/Regno Unito - Prima mondiale, Fuori concorso

Wild Mouse, di Josef Hader, Austria - Prima mondiale, Opera prima

Berlinale Special Gala at the Friedrichstadt-Palast

Bye Bye Germany di Sam Garbarski, Germania/Lussemburgo/Belgio - Prima mondiale

Berlinale Special Gala at the Zoo Palast

In Times of Fading Light, di Matti Geschonneck, Germania - Prima mondiale

Berlinale Special at Kino International

A Prominent Patient, di Julius Sevcík, Repubblica Ceca/Slovacchia - Prima mondiale

