Benedict Cumberbath reciterà in Gypsy Boy

Il film, diretto da Morgan Matthews, si basa sulla sceneggiatura di James Graham che ha adattato il memoir di Mikey Walsh, (nella foto accanto) giovane rom cresciuto all'interno della comunità. Fin dall'infanzia, Mickey era destinato a diventare un pugile e allenato come tale, ma il fatto di essere gay lo allontanò dalla sua famiglia. Attualmente Walsh è una delle personalità LGBT più influenti della Gran Bretagna.

"Sono stato immediatamente colpito dal coraggio di Mikey e dalla sua vicenda accorata. Suo padre Frank è un personaggio diverso da tutti quelli che ho interpretato finora. E' un uomo complicato diviso tra la tradizione e l'amore per il figlio che lotta per accettare un'identità antitetica alla mentalità del padre e alla sua cultura" ha dichiarato Cumberbatch.

Gipsy Boy entrerà in lavorazione la prossima estate. Al momento è in corso il casting per trovare l'interprete di Mikey.

L'ultimo film di Benedict Cumberbatch, The Current War, è stato presentato poche ore fa a Toronto. A partire dal 25 ottobre ritroveremo il divo nei panni del Dottor Strange in Thor: Ragnarok.

