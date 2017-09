Benedict Cumberbatch: "Una donna nel ruolo di Sherlock? Perché no?"

Benedict Cumberbatch, intervistato dal magazine Variety, ha commentato le polemiche suscitate online dalla scelta di Jodie Whittaker come nuova protagonista di Doctor Who.

La star ha sottolineato: "E' un alieno. Perché non potrebbe essere una donna? Perché non può essere di qualsiasi genere? Non mi importa". La star ha quindi proseguito: "Non parlo come qualcuno che essendo fan ha diritto di avere una forte opinione. Semplicemente parlo come qualcuno che vuole vedere la performanche di Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore. Penso che sia un'attrice straordinaria e siamo fortunati, culturalmente, perché ha accettato la parte, lasciamo stare i dibattiti sul fatto se sia giusto o sbagliato".

Cumberbatch ha quindi parlato della possibilità che in futuro anche il detective creato dallo scrittore Arthur Conan Doyle sia interpretato da un'attrice: "Perché no? Non mi importa. 'Sherlockina' arriverà prossimamente sugli schermi!".

