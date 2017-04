Benedict Cumberbatch sarà la star di The Man in the Rockefeller Suit

Benedict Cumberbatch sembra vicino ad accettare il ruolo del protagonista del film The Man in the Rockefeller Suit, che verrà prodotto da Fox Searchlight Pictures.

L'adattamento del libro di Mark Seal è stato curato dallo sceneggiatore David Bar Katz.

Tra le pagine si racconta la storia vera di Christian Karl Gerhartsreiter, un impostore che è riuscito a ottenere in modo illegale dei lavori a Wall Street e a sposarsi con una falsa identità, fingendo di essere un membro della famiglia Rockefeller. Quando il suo passato è emerso Christian ha dovuto affrontare numerosi problemi legali, oltre ad aver rischiato di perdere la custodia della figlia.

Per ora il lungometraggio non ha ancora un regista, dopo che Pablo Trapero ha deciso di non partecipare alla realizzazione del progetto.

